تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 11 من يونيو لإطلاق جهاز Mi Notebook في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شاومي اليوم إعلان تشويقي جديد على ضفحتها الخاصة في تويتر، تؤكد من خلاله على عقد حدث يوم 11 من يونيو لكشف النقاب عن جهاز Mi Notebook على أن ينطلق الحدث من السوق الهندي.

جاءت الدعوات الرسمية لمؤتمر شاومي القادم بعبارة “Make Epic Happen”، حيث تقدم شركة شاومي خلال الحدث Mi Notebook للأسواق العالمية، كما يتوفر في السوق الهندي لاحقاً عبر Amazon.in.

ولقد أكدت شاومي في إعلانها التشويقي على أن جهاز Mi Notebook يأتي بتحسينات في الشاشة التي تتميز بجودة عرض Full HD، مع عمر أطول للبطارية.

كانت شركة شاومي قد أطلقت مجموعة واسعة من أجهزة الحاسب في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، كما أشارت سابقاً إلى خططها لإطلاق الأجهزة في السوق الهندي والأسواق العالمية، واليوم يؤكد إعلان الشركة التشويقي على إنطلاق الأجهزة رسمياً يوم 11 من يونيو.

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