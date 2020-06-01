تكنولوجيا: ZTE تطلق هاتف AXON 11 SE 5G برقاقة معالج Dimensity 800 وسعر يبدأ من 280 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ZTE رسمياً اليوم هاتف AXON 11 SE 5G الذي يتميز بمعالج Dimensity 800، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 280 دولار.

كانت شركة ZTE قد قدمت هاتف Axon 11 5G خلال شهر مارس الماضي، واليوم تقدم الشركة إصدار 5G جديد للأسواق بمستوى سعر جيد، حيث يأتي هاتف AXON 11 SE 5G بشاشة IPS LTPS LCD بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض Full HD بلس أو بدقة 1080 في 2340 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9.

أيضاً رغم أن شاشة هاتف AXON 11 SE 5G لا تتميز بتقنية AMOLED إلا أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الوقت الذي تميز هاتف Axon 11 5G بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

كما يضم هاتف AXON 11 SE 5G إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يضم ثقب الشاشة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

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وينطلق هاتف Axon 11 SE 5G بمعالج Dimensity 800 الجديد من MediaTek الذي يدعم أنماط مزدوجة في تقنية 5G، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر MicroSD.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بسعة 4000 mAH مع تقنية الشحن السريع عبر شاحن بقدرة 18W، كما ينطلق الهاتف بواجهة MiFlavor UI التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Axon 11 SE للحجز المسبق اليوم بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي الذي يأتي بسعر 280 دولار، بينما يأتي النموذح الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 322 دولار، أيضاً يتميز أعلى نموذج من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 364 دولار.

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