تكنولوجيا: سامسونج تجلب نمط “CLOSE-UP ZOOM” لكاميرة هاتف GALAXY S20 ULTRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري تحديث جديد لمستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA تقدم من خلاله معالجة لمشكلة التركيز في الكاميرة عند التكبير، وذلك من خلال إضافة نمط جديد للكاميرة يعرف بنمط “CLOSE-UP ZOOM”.

واجه مستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA مشكلة في الكاميرة مع ميزة التركيز بشكل خاص عند التكبير، الذي جاء بآداء ضعيف، وذلك رغم مميزات الهاتف الذي يأتي بمستشعر 108 ميجا بيكسل بقدرات تكبير فائقة، إلا أن كاميرة الهاتف تواجه مشكلة في التركيز مع الطول البؤري للعدسات.

ولقد دفعت العملاق الكوري بتحديث لمستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA لمعالجة مشكلة التركيز عند التكبير، حيث يمكن لنمط “close-up zoom” الجديد أن يعمل على تحسين آداء الكاميرة مع تقنية الذكاء الإصطناعي.

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ومن المقرر أن يعمل النمط الجديد على إدارك إقتراب المستخدم بكاميرة GALAXY S20 ULTRA من موضوع التصوير، حيث يعمل الهاتف على إقتراح إستخدام آداة “Close-up Zoom”، التي تعمل على التبديل إلى مستوى تكبير 1.5 مرة، لذا لن يحتاج المستخدم إلى الإقتراب بشكل كبير من موضوع التصوير.

وترتكز تقنية آداة “Close-up Zoom” على مستشعر الهاتف المميز بدقة 108 ميجا بيكسل والذي يدعم إلتقاط أدق وأوضح تفاصيل لموضوع التصوير.

يذكر أن هذه الميزة لا تتوفر لكلاً من هاتفي Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus، حيث لا تواجه هذه الإصدارات المشكلة ذاتها مع مستشعرها المميز بدقة 12 ميجا بيكسل.

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