Xiaomi تحدد موعد الإعلان الرسمي عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Xiaomi اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 في اليوم 11 يونيو. وتقول الشائعات بأن هذه الإسوارة الذكية ستحصل على ميزة التحكم عن بعد في الكاميرا مما يتيح لك إستخدامها كأداة للتحكم في كاميرا هاتفك الذكي. ستحصل أيضًا على مستشعر قياس مستويات الأوكسجين في الدم، والدعم للمساعد الرقمي Alexa، والدعم لتقنية NFC خارج الصين.

يُقال بأن هذه الإسوارة الذكية ستصل أيضًا مع شاشة بحجم 1.2 إنش مع إطار أرق. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن إسوارة Xiaomi Mi Band 5 ستأتي مع منفذ للشحن.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 قادرة على تتبع خمسة أنواع جديدة من التمارين الرياضية، وهي اليوغا والآلة الإهليجية وآلة التجديف، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والقفز على الحبل.