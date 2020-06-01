ألعاب Playstation 5 لن تكون متوافقة مع جهاز Playstation 4

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتم إطلاق جهاز ألعاب منزلي جديد، ما نراه عادة هو أن المطورين يصنعون الألعاب التي تعمل على الجيل الجديد والقديم. وذلك للمُساعدة في عملية الإنتقال وأيضًا للتأكد من أن ملاك الجيل الحالي لا يشعرون بالإهمال. ومع ذلك، يبدو أن هذه ليست إستراتيجية ستتبناها شركة Sony، على الأقل ليس في الألعاب الخاصة بها.

في مُقابلة مع موقع GamesIndustry.biz، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment، السيد Jim Ryan : ” قلنا دائمًا أننا نُؤمن بالأجيال. نعتقد أنه عندما تتعامل مع كل متاعب إنشاء الجيل الجديد من Playstation، فيجب أن يتم تضمين ميزات وفوائد لا يتضمنها الجيل السابق. ولهذا في رأينا، يجب على الناس صنع ألعاب يمكنها الإستفادة القصوى من هذه الميزات “.

يبدو أن هذا لا يتماشى مع إتجاه مايكروسوفت، فقد تعهدت هذه الأخيرة في الأسبوع الماضي بجعل ألعاب Xbox Series X، تلك الخاصة بها على الأقل، متاحة أيضًا على Xbox One. قد يكون هذا مخيبًا للآمال بالنسبة للاعبي Playstation 4، ولكن إذا كنت تخطط بالفعل لتبني Playstation 5، فنحن نفترض بأن هذا الأمر لن يشكل مشكلة بالنسبة لك.

وإلى جانب ذلك، فقد لمح السيد Jim Ryan في الأونة الأخيرة كذلك إلى أن Playstation 5 لن يكون رخيصًا بالضرورة. مرة أخرى، يبدو أن هذا يتعارض مع إستراتيجية مايكروسوفت، فهذه الأخيرة تخطط لطرح Xbox Series X بسعر تنافسي.