نسخة الويب من تويتر تُوفر الآن للمستخدمين القدرة على جدولة تغريداتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - الشيء المميز في وسائل التواصل الإجتماعي هو أنه من السهل جدًا مشاركة أفكارك مع الجميع، خاصة في خضم اللحظة. ولكن الكلمات التي شقت طريقها إلى الإنترنت لا يمكن إستعادتها أبدًا، وهذا هو السبب في أن تويتر تتيح الآن للمستخدمين فرصة جدولة تغريداتهم. هذا يعني أنه إذا كنت تريد أن تأخذ بعض الوقت قبل أن تقوم بنشر تغريدة جديدة، فبإمكانك كتابتها أولاً وتحديد موعد نشرها لاحقًا.

إذا قررت عدم نشرها، فبإمكانك إلغاء الجدول الزمني، أو يمكنك تحريرها إلى شيء أكثر إيجازًا. ستكون هذه الميزة أيضًا رائعة للعلامات التجارية والشركات التي تتطلع إلى نشر إعلاناتها، حيث يمكنها جدولة إعلان لتاريخ محدد مسبقًا بدلاً من الإعتماد على مديري وسائل التواصل الإجتماعي للقيام بذلك يدويًا بأنفسهم.

على الرغم من الدعوة المستمرة لتوفير زر التعديل، إلا أن شركة تويتر تصر على عدم تقديم مثل هذه الميزة. الحجة هي أن التغريدات هي في الأساس لقطات من أفكارنا ويجب إلتقاطها في الوقت الفعلي. ومع ذلك، توصلت الشركة إلى طرق مختلفة لمنح المستخدمين بعض الراحة قبل النقر على زر الإرسال.

بالإضافة إلى ميزة التغريدات المجدولة الجديدة، قامت تويتر سابقًا بتوفير ميزة حيث تُحاول إكتشاف الكلمات أو العبارات التي قد تحتوي على كلمات مسيئة وتسأل المستخدمين عما إذا كانوا يرغبون فعلاً في المتابعة ونشر تلك التغريدات.