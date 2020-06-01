شركة Sony تعترف بأن جهاز Playstation 5 لن يكون رخيصًا

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق جهاز Playstation 4، إستطاع هذا الأخير حصد مبيعات كبيرة والتفوق بفارق كبير على Xbox One بفضل سعر من بين أمور أخرى. في الواقع، لقد تم طرح جهاز Playstation 4 للبيع في السوق بسعر أرخص بنحو 100 دولار أمريكي، مما يجعله خيارًا جيدًا تمامًا لأولئك الذين لم يكونوا بالضرورة موالين لأي منصة معينة، ولكنهم يرون أن السعر المنخفض نسبيًا لجهاز Playstation 4 يبدو دافعًا مقنعًا لشراء هذا الجهاز.

أثناء حديثه مع موقع GamesIndustry.biz، لمح رئيس شركة Sony Interactive Entertaniment، السيد Jim Ryan إلى أنه من حيث السعر، قد لا يكون Playstation 5 بالضرورة أرخص جهاز ألعاب منزلي. نُقل عن السيد Jim Ryan قوله : ” أعتقد أن أفضل طريقة يمكننا من خلالها معالجة ذلك هي من خلال تقديم أفضل عرض قيم ممكن. لا أقصد بالضرورة السعر الأدنى “.

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وأضاف Jim Ryan : ” القيمة هي مزيج من أشياء كثيرة. في منطقتنا، تعني الألعاب، وتعني عدد الألعاب، وعمق الألعاب، وإتساع الألعاب، وجودة الألعاب، وسعر الألعاب… كل هذه الأشياء وكيف تستفيد من ميزات المنصة المختلفة “. في الوقت الراهن، ليست هناك معلومات رسمية حول سعر Playstation 5، ولكن إذا كانت الشائعات صحيحة، فمن الممكن أن يُكلف هذا الجهاز ما يُقارب 500 دولار أمريكي.

كانت شركة Sony قد قالت سابقًا أن السعر سيكون ” جذابًا للاعبين “، ولكن هذا غامض إلى حد ما. يبدو أيضًا أنه نهج مُختلف عن مايكروسوفت، حيث ألمحت الشركة إلى أن سعر Xbox Series X سيكون ” تنافسيًا “.