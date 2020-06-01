شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إعادة نشر المحتوى على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد مشاركة المحتوى بين المستخدمين أمرًا شائعًا فى منصات التواصل الاجتماعى، ولكن تطبيق مشاركة الصور انستجرام Instagram لا يقدم هذه الميزة لمستخدميه حتى الآن، حيث لا يوجد خيار لإعادة النشر مباشرة فى التطبيق، بل يجب عليك اتباع عدة الخطوات قبل إعادة نشر أى محتوى لمستخدم آخر، وإليك 3 خطوات تساعدك فى إعادة نشر المحتوى فى إنستجرام:

أولًا: تحقّق من حصولك على إذن قبل إعادة النشر:

يعتبر هذا أمرًا بالغ الأهمية، حيث توضح إرشادات مجتمع إنستجرام أن إعادة نشر المحتوى بدون إذن صاحبه يمكن أن ينتهك قانون حقوق النشر، لذلك تحتاج إلى التأكد من حصولك على إذن من المستخدم الذى ترغب فى مشاركة محتواه.

وعلى الرغم من أنه يمكنك ببساطة إعادة نشر أى صورة تعجبك دون طلب الموافقة، إلا أن إنستجرام تشجعك للحصول على إذن كتابى قبل نشر المحتوى، وذلك بالاتصال بالمستخدم الذى تريد مشاركة محتواه والانتظار حتى يمنحك الإذن.

ثانيًا: استخدام تطبيق لإعادة النشر:

لا يتيح لك تطبيق إنستجرام إعادة النشر من خلاله مباشرةً، لذلك ستحتاج إلى تنزيل أحد تطبيقات إعادة النشر المجانية، ويمكنك تنزيل تطبيق +Repost لهاتف آيفون، أو تطبيق Regram Posts لهاتف أندرويد، حسب موقع العربية.

بمجرد تنزيل التطبيق والحصول على إذن من المستخدم المعنى، افتح تطبيق إنستجرام وتوجه إلى المحتوى الذى تريد إعادة نشره واضغط على خيار Copy Share URL، وفى هاتف أيفون، اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على الثلاث نقاط فى الأعلى.

• اضغط على مشاركة Share

• اضغط على خيار نسخ الرابط Copy Link

ثالثًا: إعادة النشر فى إنستجرام:

بعد أن حصلت على عنوان URL للمشاركة، افتح تطبيق إعادة النشر، ستجد أن المحتوى الذى ترغب فى مشاركته يظهر تلقائيًا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فما عليك سوى لصق الرابط، كما سيكون لديك خياران هما: وضع علامة فى المنشور، أو نسخ التسمية التوضيحية الأصلية للمنشور.

بمجرد رجوعك لتطبيق إنستجرام يمكنك القيام ببعض الأشياء الإضافية، مثل: إعادة نشر المحتوى إلى صفحتك الرئيسية أو نشره كقصة Story، بالإضافة لإمكانية إجراء تعديلات على الصورة عن طريق تحديد فلتر مختلف.

لإعادة نشر المشاركة كقصة Story، اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على رمز السهم الموجود بجوار الفقاعة التى ترمز للتعليقات.

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• اضغط على خيار إضافة مشاركة إلى قصتك Add post to your story.

• اضغط على إرسال إلى Send To

• اختر مشاركة @ قصتك Share @ Your Story.

• اضغط على تم Done

تذكر أنه لا يمكنك نشر مشاركة من صفحتك الرئيسية إلا إذا كان حساب المستخدم عامًا وسمح لك بإعادة نشر مشاركاته، وإذا كنت ترغب فى تفعيل إعادة المشاركة، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى ملفك الشخصى وانقر على رمز الثلاثة خطوط فى الزاوية العلوية اليمنى.

• اضغط على الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية Privacy

• اضغط على القصة Story

• اضغط على خيار السماح بإعادة المشاركة فى القصص Allow Resharing to Stories