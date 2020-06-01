تعرف الى أكبر طائرة كهربائية في العالم

وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

وأشار الموقع إلى ذلك يعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريا وحربيا.

وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أن طائرة "سيسنا المعدلة"، التي تعد أكبر طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق بدأت أولى رحلاتها.

وأجرت الطائرة أولى رحلاتها من مطار "غراند كونتري" الدولي في ولاية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.واستخدمت الطائرة محرك من نوع "مانغني 500" بدلا من المحرك التوربيني المعتاد.

وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس" إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.

ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.

وتتميز تلك الرحلة بجانب أنها صديقة للبيئة أنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية، حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

وتعمل الشركات المصنعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.

ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة الكهربائية بحلول عام 2021.