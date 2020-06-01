علوم وتكنولوجيا

تعرف الى أكبر طائرة كهربائية في العالم

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بات العالم على بعد خطوات قليلة للإعلان عن الإطلاق الرسمي لأسطول من الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة سواء للاستخدام التجاري أو الحربي.
وكشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص عن أن طائرة "سيسنا المعدلة"، التي تعد أكبر طائرة كهربائية تم إنتاجها على الإطلاق بدأت أولى رحلاتها.

وأشار الموقع إلى ذلك يعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريا وحربيا.


وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.

 

 

 

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وأجرت الطائرة أولى رحلاتها من مطار "غراند كونتري" الدولي في ولاية واشنطن، وطارت لنحو 30 دقيقة.

واستخدمت الطائرة محرك من نوع "مانغني 500" بدلا من المحرك التوربيني المعتاد.

وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس" إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.

ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.

وتتميز تلك الرحلة بجانب أنها صديقة للبيئة أنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية، حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.

وتعمل الشركات المصنعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.

ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة الكهربائية بحلول عام 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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