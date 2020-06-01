تعرف الى أكبر طائرة كهربائية في العالم

بات العالم على بعد خطوات قليلة للإعلان عن الإطلاق الرسمي لأسطول من الطائرات الكهربائية الصديقة للبيئة سواء للاستخدام التجاري أو الحربي.
وأشار الموقع إلى ذلك يعتبر خطوة أولى لكي تحل تلك الطائرات بديلة عن طائرات الوقود المستخدمة تجاريا وحربيا.
وصنعت شركتا "ماغنيكس" و"آيروتيك" تلك الطائرة التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية.
واستخدمت الطائرة محرك من نوع "مانغني 500" بدلا من المحرك التوربيني المعتاد.
وقال رواي غانزارسكي، رئيس شركة "ماغنيكس" إن الرحلة تمت بنجاح بالغ ولم يظهر خلالها أي عوائق أو مشاكل.
ويمكن لتلك الطائرة الحالية أن تنقل ما بين 4 إلى 5 ركاب فقط، لمسافة 100 ميل.
وتتميز تلك الرحلة بجانب أنها صديقة للبيئة أنها ذات تكلفة ضئيلة للغاية، حيث تصل تكلفتها نحو 6 دولارات فقط.
وتعمل الشركات المصنعة على تطوير التقنيات الخاصة بالطائرة لتحمل نحو 9 أشخاص.
ومن المتوقع أن تحصل الشهادة الأولية المتوقعة للطائرة الكهربائية بحلول عام 2021.
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