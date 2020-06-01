مستخدمو iPad Pro يعانون من إعادة التشغيل بشكل مستمر

يشكو عدد من مستخدمي جهاز (آيباد برو) iPad Pro بقياس 10.5 إنشات من إعادة التشغيل بشكل مستمر، مما يجعل الجهاز عديم الفائدة إلى حد كبير، وهي مشكلة ظهرت في الأسابيع الأخيرة بعد إصدار آبل لتحديثات (iPadOS 13.4.1) و (iPadOS 13.5).

وتكشف مجموعة مختارة من المشاركات على صفحات مجتمع دعم آبل أن هناك مشكلة غير عادية تؤثر على بعض مالكي (iPad Pro).

ويوضح المستخدمون وجود مشكلة تتسبب بإعادة تشغيل الجهاز اللوحي بعد وقت قصير من تسجيل الدخول إلى الجهاز، وأحيانًا في غضون ثوانٍ من تسجيل الدخول.

وتدعي إحدى المشاركات أن جهاز (iPad Pro) بقياس 10.5 إنشات يعيد التشغيل بعد تسجيل الدخول خلال 30 ثانية أو 45 ثانية، حتى إذا لم تكن هناك تطبيقات قيد التشغيل، ويوضح المستخدم أن المشكلة بدأت بعد ترقية الجهاز اللوحي إلى (iPadOS 13.4.1).

وتشير مشاركة أخرى إلى النوع نفسه من المشاكل مع طراز آيباد برو الذي يعيد التشغيل باستمرار بعد الترقية من (iPadOS 13.3.1) إلى (iPadOS 13.4.1).

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وتزعم شكوى أخرى أن عملية إعادة التشغيل على جهاز (iPad Pro) بقياس 11 إنشات تحدث كل عشر دقائق، مما يدل على أن المشكلة تؤثر على المزيد من نماذج (iPad Pro).

وتوضح عمليات البحث ضمن المنتديات والمناقشات مع موظفي الخدمة وجود مشكلة بدأت مع (iPadOS 13.4.1)، ولا تزال تؤثر على المستخدمين الجدد، دون وجود حل لإصلاحها.

وقال أحد المستخدمين إن عملية استعادة ضبط المصنع قد لا تعمل بالضرورة بالنسبة لجميع المستخدمين، مدعيًا أنه جرب عملية استعادة ضبط المصنع مرتين لاختبار ما إذا كانت استعادة البيانات الشخصية هي السبب، لكنها لم تكن السبب في المشكلة، بل التحديث.

ومن غير الواضح ما إذا كانت آبل تعمل رسميًا على حل المشكلة، وذلك بالرغم من أنه من غير المعروف أيضًا ما الذي يجعل هذه المشكلة تظهر لعدد صغير نسبيًا من المستخدمين وليس عدد كبير من مستخدمي الحاسب اللوحي.

ويبدو حتى الآن أن النصيحة المؤقتة قبل وصول التصحيح تدور حول إجراء عملية إعادة الضبط لجهاز (iPad Pro) قبل إعادة تشغيله، وذلك في محاولة لتفادي مشكلة إعادة التشغيل بشكل مستمر.