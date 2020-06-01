تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على أن ساعة ابل SERIES 6 لن تضم شاشة بتقنية micro-LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على أن شركة ابل لن تدعم إصدارها القادم من الساعات الذكية SERIES 6 بتقنية micro-LED في الشاشة.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى خطط شركة ابل لدعم بعض من أجهزة الشركة هذا العام بالشاشات المميزة بتقنية micro-LED، ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن ساعة SERIES 6 الذكية ستكون من بين الأجهزة التي تأتي بهذه التقنية لاحقاً هذا العام.

وعلى عكس التقارير السابقة ألمحت صفحة [email protected] في تسريبات جديدة اليوم إلى أن ابل تستمر في دعم ساعة SERIES 6 الذكية هذا العام بشاشات JDI.

ولقد عرفت صفحة [email protected] بالعديد من التسريبات حول تفاصيل أجهزة ابل القادمة، لذا من المتوقع وفقاً لهذه التغريدة أن تستخدم شركة ابل في ساعة SERIES 6 شاشات OLED من شركة Japan Display التي انضمت مؤخراً لتطوير شاشات OLED نتيجة للعقبات التي تواجه الشركة مع خط إنتاجها من شاشات LCD.

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من جانب أخر قدمت شركة JDI شاشات LCD لبعض إصدارات شركة ابل من أجهزة الأيفون، وأجهزة الآيباد أيضاً، كما أشار تقرير سابق إلى أن شركة ابل تستثمر بالفعل 200 مليون دولار لإعادة هيكلة شركة Japan Display.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن ساعة ابل الذكية القادمة SERIES 6 تنطلق لاحقاً هذا العام بميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، والتي تجمع بين مستشعر السقوط، ومستشعر القلب وأيضاً مقياس الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب.

كما تأتي الساعة الذكية بميزة قياس مستوى الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، والذي يتراوح غالباً بين 95٪ و 100٪، وهي من المميزات التي تدعم المستخدمين مع فيروس COVID-19، حيث من المقرر أن يظهر مؤشر أحمر عند إنحفاض النسبة عن 92%.

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