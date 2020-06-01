شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تطور ثعبان البحر خلال 15 مليون سنة للحياة فى أعماق المحيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول فريق دولى من العلماء، إن الزواحف المائية تفرعت بعيدًا عن أقاربها الأرضية عندما دخلت البحر، وتتطور منذ ذلك الحين من أجل البقاء في ظروف الإضاءة المتغيرة.

تغيرت رؤية المخلوق، لا سيما الجينات المنتجة للصبغة في عيونهم، حتى يتمكنوا من رؤية الفرائس والحيوانات المفترسة في أعماق المحيطات التي تزيد عن 250 قدمًا.وتوجد الثعابين البحرية السامة التي تفاجئ الغواصين في المحيطين الهادئ والهندي، والمعروفة بسمومها القاتلة.

لكن الباحثين قالوا إن ثعابين البحر تكيفت مع الظروف المتغيرة، وكذلك بعض الرئيسيات التي تأكل الفاكهة مثل الأوليات والقردة الجديدة في العالم.

قال الدكتور برونو سيمويس، المحاضر في بيولوجيا الحيوان في جامعة بليموث: "في العالم الطبيعي، من الواضح أن الأنواع يجب أن تتكيف مع تغير البيئة من حولها".

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وأضاف الدكتور برونو: "لكن رؤية مثل هذا التغيير السريع في رؤية ثعابين البحر على مدى أقل من 15 مليون سنة أمر مدهش حقًا".

وأكد الدكتور برونو: "تظهر دراستنا أيضًا أن رؤية الثعبان والثدييات تطورت بشكل مختلف تمامًا في الانتقال من البر إلى البحر".

وعلى الرغم من كونها مائية، إلا أن ثعابين البحر لا تحتوي على خياشيم مثل الأسماك ويجب أن تخرج من الماء بانتظام لتتمكن من التنفس.

تعيش أنواع ثعبان البحر بشكل رئيسي في المياه التي يقل عمقها عن 100 قدم، حيث يجب أن تغوص في قاع البحر للحصول على طعامها بين الشعاب المرجانية أو قاع المحيط، مما يعني أنها تنزلق باستمرار إلى أعلى وأسفل عمود المحيط.