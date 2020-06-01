شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث Windows 10 May 2020.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مايكروسوفت فى طرح تحديث Windows 10 May 2020 والذى يأتى مع الكثير من التحسينات مقارنة بالتحديث السابق، حيث أنه متاح للتنزيل لجميع أجهزة Windows 10 المتوافقة ويحمل الإصدار 2004.

وبحسب موقع fonearena الأمريكى، فيتضمن تحديث مايو 2020 نظام ويندوز الفرعى لنظام Linux 2 (WSL 2) مع نواة لينكس المصممة خصيصًا، ومن أجل التحديث إلى WSL 2، يجب أن يعمل النظام بنظام Windows 10، محدثًا إلى الإصدار 2004 (تحديث مايو 2020)، بناء 19041 أو أعلى.

وبالعودة إلى التغييرات، سيكون إقران أجهزة البلوتوث أسرع بكثير كما تم تسهيل تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور أقل لحسابات مايكروسوفت، كما قدم تحديث Windows 10 May 2019 دعم Kaomoji وفى هذا التحديث، تمت إضافة المزيد من kaomoji مباشرة فى لوحة مفاتيح Windows emoji.

وعلاوة على ذلك، يجلب هذا التحديث تغييرات إلى Cortana مع واجهة مستخدم محدثة تستند إلى الدردشة، وتحسينات المفكرة، وميزة مكالمات تطبيق هاتفك على أجهزة الكمبيوتر المدعومة من ARM، وتحسينات الذاكرة فى متصفح مايكروسوفت Edge، وميزات DirectX 12 Ultimate الجديدة، وغيرها.

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كيفية الحصول على تحديث Windows 10 May 2020؟

- فى علامة التبويب "بحث"، اكتب "الإعدادات "، فى صفحة الإعدادات، انتقل إلى التحديث والأمان> Windows Update

- بمجرد الوصول إلى هناك، اضغط فوق "التحقق من وجود تحديثات" لتنزيل تحديث الميزة على Windows 10، الإصدار 2004

- سيتم الآن تنزيل التحديث وتثبيته فى الخلفية ويطالبك بإعادة التشغيل عندما يكون جاهزًا

- إذا لم تستلم تحديث OTA بعد، يمكنك تنزيله من مايكروسوفت Update Assistant.