شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطبوط يكسر الأرقام القياسية ويتواجد فى عمق 23000 قدم تحت سطح المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور آلان جاميسون، الذي ساعد في تنظيم المهمة، إن رؤية الأخطبوط هي شهادة على مدى مرونة الحيوانات وقابليتها للتكيف، وهي قادرة على البقاء بـ 99 ٪ من قاع البحر في العالم.



اخطبوط

الأخطبوط دامبو هو جزء من عائلة grimpoteuthis وقد حصلت على اسمها بسبب السمات المميزة التي تشبه أذن الفيل على جانبي رأسها.

يطلق عليهم أحيانًا أخطبوطات "المظلة" بسبب التنورة الواسعة الشبيهة بالجناح حول مخالبهم، فإن قدرة الأخطبوط على التكيف تأتي من هيكله الخلوي الفريد.

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كما تم تسجيل الرقم القياسي السابق لأعمق أخطبوط دامبو في عام 1950 بالقرب من بربادوس، على بعد حوالي 16،500 قدم تحت السطح.

أما من الناحية الفنية، حطمت الغواصة Five Deeps Expedition هذا الرقم القياسي مرتين، وليس مرة واحدة فقط، حيث سجلت أيضًا أخطبوطًا دامبوًا ثانيًا بينما كانت لا تزال تنحدر، على عمق حوالي 19000 قدم.

أما المواقع الأخرى التي تمت زيارتها كجزء من الحملة تشمل خندق بورتوريكو، خندق ماريانا وخندق ساوث ساندويتش، ومنطقة حطام تيتانيك في المحيط الأطلسي.