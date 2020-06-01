شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قمر الفراولة" يظهر بالسماء يوم الجمعة المقبل.. اعرف أصل تسميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى مشاهدة الأحداث الفلكية، فعليك بالاستعداد لظاهرة طبيعية جديدة يوم الجمعة المقبل، فمن المقرر أن يشهد العالم قمر الفراولة الكامل، إذ يظهر القمر كاملا عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه يكون مضاء بالكامل.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، بينما يُشار إلى هذا القمر المكتمل غالبًا باسم Full Strawberry Moon ، إلا أنه لن يظهر باللون الوردى أو الأحمر، إذ تم اختيار الاسم من قبل القبائل الأمريكية المبكرة لأنه يشير إلى وقت جمع الثمار الناضجة.

وقالت ناسا: "تم نشر أسماء لأول أقمار كاملة فى الثلاثينيات، ووفقًا لهذا التقويم، يُعرف القمر المكتمل فى يونيو أو آخر قمر كامل من الربيع باسم قمر الفراولة، ويأتى الاسم من الموسم القصير نسبيًا لحصاد الفراولة فى شمال شرق أمريكا الشمالية، وقد يطلق البعض على هذا القمر المكتمل أيضا اسم Mead Moon أو Honey Moon

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وأضافت ناسا: " أما Mead فهو مشروب ينتج عن تخمير العسل الممزوج بالماء، وأحيانًا بالفواكه والتوابل، والحبوب، أما بالنسبة لـ Honey Moon فترجع تقاليد تسمية الشهر الأول من الزواج بـ "شهر العسل" Honey Moon" إلى 1500 عاما، وقد تكون مرتبطة بهذا البدر، إما بسبب عادة الزواج فى يونيو أو لأن "شهر العسل" هو "أفضل" قمر بالسنة"

وتشير بعض الكتابات إلى أن هذا الوقت بالانقلاب الصيفى فى نهاية يونيو كان العسل ناضجًا وجاهزًا للحصاد من خلايا النحل أو من البرية، لهذا تم تسميته بهذا الاسم.

سيظهر قمر الفراولة الكامل مساء يوم الجمعة 5 يونيو، وسيبلغ الذروة رسميًا الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش، وسيكون مرئيا طوال المساء.