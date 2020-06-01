تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 2020 يأتي بآداء يتخطى أفضل هواتف الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف ابل المتوسط iPhone SE للعام 2020 خلال الفترة الماضية بآداء قوي بفضل رقاقة معالج A13 Bionic، وفي عدة إختبارات عملية أجريت مؤخراً كشفت عن أن هاتف iPhone SE 2020 يأتي بآداء يتخطى أفضل هواتف الأندوريد Galaxy S20 Ultra.

قدمت ابل هاتف iPhone SE للعام 2020 للأسواق بسعر 400 دولار، حيث أكد Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة ابل، على قوة آداء هذا الإصدار مع معالح أفضل وأيضاً سعر جيد للمستخدمين.

يتميز هاتف iPhone SE 2020 بمواصفات ابل الشهيرة من رقاقة معالج A13 Bionic، مع تصميم مميز إلا أنه انطلق للأسواق بمستوى تسعير يأتي في فئة الإصدارات المتوسطة من هواتف الأندوريد، كما يأتي الهاتف بتصميم يحاكي إصدارات ابل السابقة من هواتف الأيفون.

ولقد جاء هاتف iPhone SE 2020 بحجم 4.7 إنش في الشاشة، مع جودة عرض Full HD، مع رقاقة معالج A13 Bionic التي تقدم الدعم الأمثل لهذا الإصدار، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية واحدة.

من جانب أخر قدمت سامسونج هاتف Galaxy S20 Ultra بأفضل مواصفات وآداء بين هواتف الأندوريد، كما يجمع الهاتف بين التصميم والتكوينات الجديدة، مع دعم معدل تحديث 120Hz، وتقنية HDR10، مع دقة عرض QHD، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

أيضاً جاء هاتف Galaxy S20 Ultra بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ودعم تسجيل فيديو بدقة 8K، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، وميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

هل يقدم هاتف iPhone SE 2020 آداء أسرع من أفضل هواتف الأندوريد Galaxy S20 Ultra؟

رغم تأكيد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل على كفاءة وقوة هاتف iPhone SE 2020 مقارنة بأفضل إصدارات هواتف الأندوريد، إلا أن إختبار السرعة في Speed Test G لآداء iPhone SE 2020 مقارنة بهاتف Galaxy S20 Ultra والتي تظهر في مقطع الفيديو أوضحت ما تقدمه ابل في هاتفها منخفض التكلفة من مميزات، مقارنة بإصدار سامسونج Galaxy S20 Ultra.

ولقد أوضح مقطع الفيديو أن هاتف iPhone SE 2020 الذي يتميز بسعر 400 دولار تقريباً تفوق بشكل كامل في آداء وحدة المعالجة على إصدار سامسونج Galaxy S20 Ultra الذي يأتي بسعر 1400 دولار، حيث سجل هاتف Galaxy S20 Ultra سرعة تصل إلى 38.5 ثانية مقابل 39.5 ثانية لهاتف iPhone SE 2020.

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ولقد تفوق iPhone SE عند الجمع بين وحدة المعالجة وآداء كرت الشاشة بمقدار 4.3 ثانية، حيث إستطاع إدارة الإطارات عند 34 إطار لكل ثانية في بعض مراحل إختبار الآداء، بينما سجل هاتف Galaxy S20 Ultra معدل 23 إطار لكل ثانية، حتى مع تشغيل بدقة 720 بيكسل.

أيضاً إستطاع هاتف iPhone SE أن يتفوق في إختبارات كرت الشاشة عند 2.7 ثانية، حيث حقق هاتف iPhone SE 2020 عدد 23 إطار لكل ثانية خلال الإختبار، بينما حقق هاتف S20 Ultra حد أقصى بمعدل 18 إطار لكل ثانية في الإختبارات.

وفي إختبارات Geekbench مع thread أحادي سجل هاتف Galaxy S20 Ultra عدد 913 نقطة، أي أقل بنسبة 30% مقارنة بهاتف ابل iPhone SE 2020 الذي سجل 1328 نقطة، وفي thread المتعدد إستطاع هاتف Galaxy S20 Ultra أن يسجل 3303 نقطة، بينما سجل هاتف iPhone SE عدد 2673 نقطة.

أيضاً قد يضم هاتف Galaxy S20 Ultra مجموعة من أفضل المواصفات في التصميم والتكوينات، إلا أن هاتف iPhone SE يقدم آداء أسرع بفضل رقاقة A13 Bionic التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر في الهاتف مقابل رقاقة Snapdragon 865 في هاتف Galaxy S20 Ultra.

ويتفوق معالج A13 Bionic على معالج Snapdragon 865 في تصميم ومعمارية المعالج، كما يتفوق في ذاكرة الخزين المؤقت، حيث يأتي معالج A13 بذاكرة تخزين مؤقت 29.5 ميجا بايت في ذاكرة تخزين مؤقت L1, L2، ونظام SLC.

بينما يأتي معالج Snapdragon 865 بذاكرة تخزين مؤقت 10 ميجا بايت، كما تتميز رقاقة A13 Bionic بحجم أكبر 98.48 مم 2، مقارنة بحجم Snapdragon 865 الذي يصل إلى 83.54 مم 2.

لهذا يتفوق هاتف iPhone SE على هواتف الأندوريد في الآداء!

يأتي هاتف iPhone SE بآداء أفضل في thread الأحادي مقارنة بهاتف Galaxy S20 Ultra، ولقد قدمت هاتف iPhone SE في إختبارات Speed Test G بآداء بطيء مقارنة بهاتف ابل iPhone 11 Pro Max، حيث تشير التوقعات إلى أن السبب هو إختلاف الترددات في وحدة المعالحة أو كرت الشاشة في كلا الهاتفين.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الآداء البطيء لهاتف iPhone SE مقابل iPhone 11 Pro Max، يعود للحجم الأكبر في iPhone 11 Pro Max الذي يتيح تبريد الهاتف بكفاءة أكبر تتخطى إصدار ابل الأعلى.

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