شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا أعرب رئيس جوجل "ساندر بيتشاى" عن حزنه لمقتل جورج فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ساندر بيتشاى رئيس شركة ألفابيت الأم لجوجل عن دعمه للجالية الأمريكية الإفريقية فى الولايات المتحدة وسط احتجاجات واسعة النطاق بعد مقتل جورج فلويد بواسطة الشرطة، وقال بيتشاى: "أولئك الذين يشعرون بالحزن والغضب والحزن والخوف لستوا وحدهم"، كما نشر صورة عبر حسابه الرسمى بتويتر تظهر شريط أسود على صفحات Google و YouTube الرئيسية، والتى تمثل دعم شركته للمساواة العرقية.

"وكتب بيتشاى يتغريدته: "اليوم على الصفحات الرئيسية بجوجل ويوتيوب فى الولايات المتحدة، نشارك دعمنا للمساواة العرقية بالتضامن مع مجتمع السود وإحياءً لذكرى جورج فلويد وبرونا تايلور وأحمد أربيرى وآخرين لا صوت لهم، ولمن يشعر بالحزن والغضب والحزن والخوف، لستم وحدكم ".

وقد بدأت القصة بعد مقتل جورج فلويد من هيوستن الذى يبلغ من العمر 46 عامًا، على يد ضابط شرطة مينيابوليس، والذى قام بتثبيته على الأرض ووضع ركبته على عنقه حتى لا يسمح له بالتنفس، وانتشر مقطع الفيديو بقوة، مما أثار الغضب والاحتجاجات العنيفة، كما حصل الحادث أيضًا على دعم مشاهير هوليوود ومستخدمى الإنترنت على حد سواء.

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واجتاحت مدينة مينيابوليس مركز الاضطرابات ليلة خامسة على التوالى من العنف يوم السبت، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين الغاضبين من وفاة جورج فلويد.

جدير بالذكر قرر تويتر دعم الحادث بتغيير سيرته الذاتية BIO إلى #BlackLivesMatter مع رموز تعبيرية لعدد من الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، ولم يكتف تويتر بهذا فقط بل قام بتغيير صورة حسابه بأخرى تستبدل الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود