شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تصل لبريد "جى ميل" من جوجل... اعرف إزاى تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية ميزات ومهام جديدة استثنائية فى بريدها الأشهر فى العالم "جى ميل"، وأتاحت تلك الميزات الجديدة على "جى ميل" إمكانية إرسال واستقبال الرسائل ومشاركة الملفات والمستندات المهمة بصورة مجمعة وشاملة، بحيث تفيد من يعملون فى المنزل أو يدرسون عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بريد "جى ميل" يتيح إمكانية إرسال الرسائل واستلامها بشكل مجمع من دون أى قيود، وأضافت "جى ميل" عدد من قائمة الإعدادات السريعة، التى تضيف ميزات جديدة يمكن للمستخدم من خلالها تخصيص بريدهم الوارد.

وأشارت "جوجل" إلى أن قائمة الإعدادات السريعة الجديدة فى "جى ميل"، التى يمكن من خلالها البحث وتصميم البريد الوارد الخاص بكل مستخدم.

وسيكون التحديث الجديد متاحا لكل عملاء "جى سويت" وكل من لهم حسابات شخصية على بريد "جى ميل".

وستسمح الإعدادات الجديدة أيضًا للمستخدمين بتخصيص كثافة البريد الإلكترونى، واختيار نوع بريد وارد جديد، وتطبيق سمات جديدة عبر البريد الخاص بشركة "جوجل".

خطوات التفعيل:

ومن أجل تفعيل خصائص "جى ميل" الجديدة تلك، وإضافة قائمة الإعدادات السريعة الجديدة، والمساعدة فى العثور على تخطيطات وإعدادات وسمات مختلفة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

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- اضغط على خيار الإعدادات.

- سترى إمكانية التنقل بين واجهات مختلفة وأنواع صندوق وارد مختلفة وخيارات عرض مختلفة إلى جانب بريدك الوارد الحقيقي.

- عند تحديد الخيار المتاح له، سيتم تحديث البريد الوارد، وسيقدم لك "جى ميل" إمكانية معاينة كيفية ظهور حسابك بمجرد تحديد السمة.

- قبل وضع اللمسات الأخيرة على السمة، يمكنك اختيار موضوعات متعددة واستخدام السمة التى تناسبك وفقًا لذلك.

- اضغط فوق خيار "مشاهدة كافة الإعدادات" لتصفح قائمة الإعدادات الكاملة المتاحة للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا التحديث بصورة شاملة لكل المستخدمين اعتبارا من 22 يونيو 2020، فيما طرحت لعدد محدود من المستخدمين اعتبارا من 26 مايو الجاري.