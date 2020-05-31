شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل 4 أيام من إطلاقه... كل ما تريد معرفته عن جهاز Playstation 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سوني" اليابانية عن موعد الكشف عن النسخة الأحدث من جهاز ألعابها الشهيرة Playstation 5، فمن المقرر أن تعقد حفل الإطلاق افتراضيًّا عبر الإنترنت يوم 4 يونيو فى تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت IST أو الساعة 1:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

وأشارت سونى إلى أن جهاز Playstation 5 سيقدم "نظرة مختلفة عن مستقبل الألعاب" فى العالم، وعرض موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرًا يعرض فيه كل التفاصيل والمواصفات الخاصة بجهاز "بلايستيشن 5" المرتقب.

مواصفات Playstation 5

ومن المتوقع أن يدعم جهاز Playstation 5 بمعالج ثمانى النواة بتردد 3.5 جيجاهرتز، يدعم دقة رؤية 8K بتقنية تتبع الأشعة المرتقبة، لإحداث ثورة فى الصورة وتحسين فى الصوت.

كما سيتم دعم بمعالج رسوميات بسرعة 2.23 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 825 جيجابايت، وعرض نطاق ذاكرة 448 جيجابايت فى الثانية.

الألعاب القادمة لـ Playstation 5

وقال جيم ريان، رئيس قطاع "الترفيه التفاعلي" فى شركة "سوني": "تمثل الألعاب القادمة إلى PS5 الأفضل فى الصناعة من الاستوديوهات المبتكرة التى تمتد عبر العالم، فالاستوديوهات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ، تلك الأحدث والأكثر رسوخًا ، كانت جميعها تعمل بجد فى تطوير الألعاب التى ستعرض إمكانات الأجهزة".

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كما أوضح ريان أن الحدث سيستمر لأكثر من ساعة بقليل، وسيعرض من خلاله كافة تفاصيل جهاز PS5

وتعرّض إطلاق "بلاى ستيشن 5" للكثير من عمليات التأجيل والتأخير، بسبب الوضع الحالى من تفشى جائحة كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية المعمول بها فى معظم دول العالم.

سعر Playstation 5

ظهرت الشائعات عن خطط الشركة لإطلاق أحدث جيل لها من جهاز PlayStation وكان هناك عدد من التسريبات والشائعات حول التصميم، لكن ظهرت شائعة ظهرت فى وقت سابق من هذا العام، تشير إلى أن الشركة يمكن أن تطرح PS5 بسعر يتراوح بين 400 دولار و450 دولارًا .