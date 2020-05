شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد عودة صاروخ سبيس إكس فالكون 9 إلى منصة الهبوط عقب الإطلاق الناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب دقائق من إرسال رائدي فضاء ناسا إلى خارج كوكب الأرض عاد صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" إلى منصة الهبوط بعد دقائق قليلة، حيث هبط صاروخ فالكون 9 بشكل عمودي على متن منصة هبوط سبيس إكس الشهيرة "Of Course I Still Love You"في إنجاز مذهل أثار اعجاب العالم أجمع.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فإن هذا يمثل أول هبوط ناجح لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام، فيما قد انطلق صاروخ فالكون 9 من مركز كنيدي للفضاء 7.22 مساءً أمس بتوقيت المملكة المتحدة لإرسال رواد الفضاء الأمريكيين دوج هيرلي وبوب بهنكن إلى الفضاء.

وقد أظهرت لقطات مهمة سفينة الفضاء وهي تحلق في السماء لبضع دقائق قبل أن تعود إلى الأرض، حيث انفصل مكوك Crew Dragon عن معزز المرحلة الثانية بعد ثلاث دقائق من الإطلاق ودخل إلى المدار، فيما سمع الزملاء وهم يهتفون ويحتفلون وهم يتلقون صوراً توضح أن السفينة أكملت مهمتها.

وقبل لحظات من الإقلاع ، قال هيرلي: "سبيس إكس نحن بصدد الإطلاق، فلنضيء هذه الشمعة" ، معيدًا صياغة العبارة الشهيرة التي نطق بها على منصة الإطلاق عام 1961 بواسطة ألان شيبارد ، أول أمريكي أطلق في الفضاء.

فيما جعلت المهمة، التى تحمل اسم Demo-2 ، شركة Elon Musk's SpaceX أول شركة خاصة ترسل البشر إلى الفضاء، مما يعنى عهد جديد من السفر التجاري إلى الفضاء.

وكان من المقرر أن يسافر رائدى الفضاء يوم الأربعاء ولكن تم إلغاء المهمة أقل من 17 دقيقة قبل الإطلاق بسبب مخاوف من أن الحدث قد يؤدي إلى البرق.

ووفقًا لوكالة ناسا، فإن الهدف من المهمة هو إظهار قدرة SpaceX على نقل الرواد إلى محطة الفضاء والعودة بأمان، وتعد الخطوة الرئيسية الأخيرة التي تطلبها حاملة رواد فضاء Crew Dragon للحصول على شهادة من برنامج ناسا التجاري للطاقم للقيام بمهام مأهولة طويلة المدى إلى الفضاء.