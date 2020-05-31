شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ممازحاً الروس: "ترامبولين" سبيس إكس أدت عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" التى أرسلت السبت رائدين من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى المحطة الفضائية الدولية، "إن أداة القفز (الترامبولين) أدت عملها"، وذلك رداً على رئيس وكالة الفضاء الروسية الذى سخر قبل ست سنوات من عجز الولايات المتحدة عن إرسال رحلات فضائية مأهولة.

وفى خضم توتر بين البلدين، هددت موسكو خلاله بوقف التعاون الفضائى مع واشنطن، قال ديمترى روجوزين عام 2014 إن رواد الفضاء الأميركيين قد يحتاجون إلى "الترامبولين" للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حسب موقع العربية.

وصرح ماسك فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد إلى جانب مدير وكالة "ناسا" جيم برايدنستاين ممازحاً بعد إقلاع ناجح لصاروخ انتجته "سبيس إكس" إن "أداة القفز (الترامبولين) أدت عملها"وأضاف رجل الأعمال البالغ 48 عاماً "إنها مزحة" قبل أن يضحك الرجلان.

وأشعل هذا التلميح مواقع التواصل الاجتماعى الروسية، وانتشرت العديد من الصور والنكات على الإنترنت التى تسخر من روجوزين، كما انتشر اسم رئيس وكالة الفضاء الروسية على "تويتر" فى روسيا.

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وأجبر ذلك المتحدث باسم رئيس وكالة الفضاء الروسية على الرد. وقال فلاديمير أوستيمينكو فى تغريدة على "تويتر": "لا نفهم حقاً الهستيريا التى أحدثها إطلاق ناجح لكبسولة كرو دراغون".وأضاف: "لقد حدث ما كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل".

ويُنظر إلى الإطلاق الناجح لصاروخ "سبيس إكس" بوصفه ضربة لروسيا التى كانت حتى الآن الدولة الوحيدة القادرة على إرسال رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية منذ عام 2011.