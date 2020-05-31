شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة أمنية بخاصية "تسجيل الدخول باستخدام أبل" تهدد مالكى هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنه من المفترض أن يكون "تسجيل الدخول باستخدام أبل" أو Sign in with Apple أكثر خصوصية من خيارات تسجيل الدخول الأخرى ، ولكن يبدو أنه يتضمن ثغرة أمنية خطيرة، حيث تلقى الباحث Bhavuk Jain مؤخرًا مكافأة بقيمة 100000 دولار أمريكي لاكتشافه وجود خلل في خدمة تسجيل الدخول عند توفره من خلال تطبيقات الطرف الثالث.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإذا لم يكن للتطبيق إجراءات أمان خاصة به، فيمكن للهاكرز إنشاء رمز مميز مرتبط بأي معرف بريد إلكتروني والتحقق من أنه "صالح" باستخدام مفتاح أبل العام، وقال جاين إن ذلك قد يسمح "بالاستيلاء الكامل على الحساب" حتى إذا اختار المستخدم إخفاء بريده الإلكتروني من الخدمات الأخرى.

وقد عثر جاين على هذه الثغرة في أبريل، وقد تم إصلاحها بالفعل، فيما قالت شركة آبل إنه لا يوجد دليل على اختراق الحسابات نتيجة الخلل، كما لم يكن هناك أي أضرار نتيجة لذلك، ومع ذلك ، ربما لا يكون الخطأ هو ما أرادت أبل التعامل معه في أعقاب سلسلة من مشكلات الأمان ، بما في ذلك ثغرة بريد سابقة، فيما تعمل شركة أبل حاليا على إصلاح المشكلات بسرعة .

على جانب أخر حافظت شركة أبل على ريادتها فى السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء فى كل من فئة السماعات الذكية والساعات الذكية فى الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية IDC، حيث تصدرت شركة أبل السوق القابلة للارتداء فى جميع أنحاء العالم من خلال الحصول على حصة سوقية بنسبة 29.3٪ فى هذا الربع.