شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة سبايس إكس تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحمت مركبة "سبايس إكس" بالمحطة الفضائية الدولية، قبل قليل، جاء ذلك نقلا عن العربية، وانطلق صاروخ "فالكون 9" من مرحلتين مع رواد فضاء "ناسا"، روبرت بينكن ودوغلاس هيرلى، على متن الطائرة "كرو دراغون" بسلاسة لبدء رحلتها التى تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أن هذه تعتبر أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز".

وأول رحلة فضائية لشركة خاصة على متنها أشخاص، إذ تعد المهمة حاسمة لمستقبل الرحلات الجوية المأهولة واستراتيجية ناسا للعمل مع الشركات الخاصة.

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وعلق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على انطلاق أول رحلة أمريكية على متنها رواد فضاء لأول مرة منذ عام 2011، السبت.

ووصف ترامب الحدث بأنه "أمر لا يصدق"، وتابع: "هذه مجرد البداية، إنه حقا شيء مميز"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف ترامب أن "الفضاء سيكون أحد أهم الأشياء التى قمنا بها على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يفعل ذلك مثلنا".