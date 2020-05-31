تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين لخدمة مشروعات "الحزام والطريق"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم الأحد، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، وذكر مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية - فى بيان اليوم الأحد، أن القمرين تم إطلاقهما على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2دي" الساعة 4:53 مساء اليوم بتوقيت بكين، ودخلا المدار المحدد لهما بنجاح.

ويستطيع أحد القمرين، وهو للاستشعار عن بعد، التقاط صور بدقة تصل لحوالي كيلومتر، وسوف يستخدم في عمليات مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق وتقديرات غلة المحاصيل، والإغاثة من الكوارث، إلى جانب خدمة مشروعات الحزام والطريق، فيما سيستخدم القمر الثاني في نقل معلومات حول المدار وإنترنت الأشياء.

يذكر أن الصين أطلقت أمس السبت، قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان أمس- أن القمرين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش – 11" الساعة 4:13 صباحا (بتوقيت بكين)، وسيتم استخدامهما للتجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.