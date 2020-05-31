شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ بيع نسخ هاتف iPhone XR مجددة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة أبل في بيع نسخة "مجددة" من هاتفها الذكي iPhone XR الذي كان أكثر الهواتف الذكية مبيعًا خلال العام الماضي، حيث يمكن العثور على النسخ المجددة من الهاتف ضمن قسم Featured Offers أو العروض المميزة على الصفحة الرئيسية لـ Certified Refurbished ضمن متجر أبل الإلكتروني.

وبحسب موقع MacRumors، فتتوفر النسخ المفتوحة من هاتف iPhone XR بسعة 64 جيجابايت و128 جيجابايت بسعر 499 دولارًا أمريكيًا و539 دولارًا أمريكيًا، في الولايات المتحدة، مع ملاحظة أن النسخ الجديدة من الهاتف للسعات ذاتها بسعر 599 دولارًا أمريكيًا و649 دولار.

كما تباع النسخة المجددة من iPhone XR التي تبلغ سعة ذاكرتها 256 جيجابايت بسعر 629 دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن أبل توقفت عن بيع النسخة الجديدة من هذه السعة منذ العام الماضي.

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فيما تقول شركة أبل أن جميع طرازات أيفون التي جددت يجري فحصها واختبارها وتنظيفها ويعاد تغليفها بصندوق أبيض جديد مع كافة الكتيبات والملحقات، كما تضع بها الشركة أيضا بطارية جديدة وتستبدل الغلاف الخارجي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التمييز بين جهاز أيفون الجديد والمجدّد.

ويجب ملاحظة أن الهواتف المجددة متوفرة في مجموعة محدودة من الألوان مقارنة بالموديلات الجديدة، وقد تم إطلاق XR لأول مرة في عام 2018، وكان في الأساس نسخة رخيصة من طرازي iPhone XS وXS Max، وذلك في حين أنه يقدم نفس الأداء ومجموعة شرائح A12 مثل تلك النماذج، إلى جانب عمر بطارية أفضل، إلا أنه يحتوي على شاشة عرض منخفضة وكاميرا واحدة.