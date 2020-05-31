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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية قريباً بعنوان Moto E LE، والذي تستبدل به الشركة نموذج Moto E6 في خط إنتاج الشركة، حيث رصد الإصدار الجديد بالفعل في موقع Verizon.
يأتي هاتف Moto E LE من موتورولا قريباً في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بترقية لمواصفات إصدر الشركة السابق Moto E6.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف Moto E LE ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 632، وهي ترقية عن رقاقة Snapdragon 435 المستخدمة في هاتف Moto E6.
كما يدعم هاتف Moto E LE بطارية بقدرة 3550 mAh، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1520 في 720 بيكسل، إلا أن التسريبات لم تؤكد على حجم الشاشة في الهاتف، بينما كشفت التسريبات عن قياسات الهاتف الذي يتميز بقياسات 159.77 في 76.25 في 8.65مم، لذا يتميز بتصميم أطول نسبياً من هاتف Moto E6.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف MOTO E LE قريباً بتصميم يحاكي MOTO E6 PLUS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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