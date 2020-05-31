بداية الموجة الحارة.. والحرارة تصل لـ40 على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين، يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحياناً وشبورة خفيفة صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن شمال الصعيد، يشهد طقسا حارا، والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كما توقعت أن يسود البلاد ليلاً طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والاتربة على أقصى الغرب.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة

الأقصر العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة

الإثنين بداية الموجة الحارة

وكانت الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تبدأ الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تكون ذروتها الأربعاء.

وقالت الأرصاد في بيان، تشهد البلاد بداية من الإثنين ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.

وتوقعت الهيئة وصول درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الإثنين لـ 34 درجة، والأقصر وأسوان 40 درجة.

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فيما تصل يوم الثلاثاء بالقاهرة لـ 36 درجة، وتسجل يوم الأربعاء المقبل 39، درجة لتكون بذلك أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت الأرصاد أن جنوب البلاد يسوده طقسا شديد الحرارة خلال هذه الفترة، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

نصائح هامة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، خلال تعرض البلاد لموجة حارة.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- كثرة شرب السوائل.

6- تناول الأغذية المرطبة كالخيار والبطيخ والزبادي.