منظمة الصحة العالمية: الذباب المنزلي لا ينقل عدوى كورونا للإنسان

وأوضحت المنظمة أن العدوى تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التي تنبعث من الشخص المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث، كما يمكن أن تحدث الإصابة عند ملامسة العين والأنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.

وتساءل كثيرون حول العالم مع حلول الربيع وبدء درجات الحرارة في الارتفاع، عما إذا كانت الحشرات التي تكثر في فصل الربيع، مثل البعوض والذباب، قادرة على نقل العدوى بفيروس كورونا.

واستبعد علماء الحشرات في روسيا فرضية انتقال العدوى بالفيروس عن طريق الحشرات.

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وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف، “لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية”.

وأشار إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار، وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

بدورها، أكدت عالمة الحشرات، يوليا لوفتسوفا، أن الأوساط العلمية “لم تتوصل إلى إجابة قاطعة حول ما إذا كانت الحشرات قادرة على نقل العدوى بهذا الفيروس أم لا”.

وقالت، “إذا تخيلنا أن شخصا مصابا عطس على يده، وبعد ذلك مباشرة حطت ذبابة على يده، ثم انتقلت لشخص آخر ونقلت له العدوى، هذه فرضية مستبعدة جدا”.