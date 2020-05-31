تكنولوجيا: شاومي تؤكد على موعد الإعلان عن سوارة MI BAND 5 الذكية في 11 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد اليوم تكشف من خلاله عن موعد الإعلان الرسمي عن سوارة MI BAND 5 في حدث يعقد في 11 من يونيو.

جاء في إعلان نشر على حساب Xiaomi Mall على WeChat اليوم تفاصيل حول موعد حدث Mi Band 5، حيث تأتي السوارة الذكية بحجم أكبر في الشاشة 1.2 إنش، مع تصميم “plug-in”وشاشة مسطحة الشكل بعكس إصدار الشركة الحالي Mi Band 4 الذي يتميز بتصميم منحني.

كما ظهرت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لسوارة Mi Band 5 الذكية، والتي تكشف عن تصميم بدون ثقب في الشاشة الأمامية، حيث قامت شركة شاومي بإزالة ثقب الشاشة من تصميم هذا الإصدار، أيضاً ينطلق النموذج الخاص بالأسواق العالمية من السوارة الذكية بتقنية NFC.

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أيضاً من بين المميزات المقدمة من شاومي في سوارة Mi Band 5 الذكية في مستشعر SpO2 الذي يدعم قياس مستوى الأكسجين في الدم، كما تأتي السوارة الذكية بتحسينات في رصد معدل ضربات القلب.

يذكر أن بعض التسريبات المصورة اليوم إستعرضت بعض الأنماط الرياضية في سوارة Mi Band 5 الذكية، حيث تدعم متابعة نشاط المستخدم في تمارين اليوغا، والتجديف، وركوب الدراجات، والدراجة الميكانيكية، مع دعم حتى 11 نمط رياضي.

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