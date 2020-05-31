كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرف تسجيل الدخول باستخدام Apple بميزة دعم المستخدمين بمعايير أعلى في الخصوصية، إلا أن ثغرة أمنية رصدت مؤخراً تكشف عن إمكانية سيطرة المتسللين على حساب المستخدم عند التسجيل باستخدام Apple.
حصل الباحث Bhavuk Jain على مكافآة مالية بقيمة 100000 دولار، لرصد ثغرة أمنية عند التسجيل بحساب ابل في تطبيقات الطرف الثالث، حيث يمكن للمتسللين الإستفادة من عملية التسجيل بإستخدام Apple للسيطرة على حساب المستخدم.
ويشير الباحث إلى أن الثغرة الأمنية تظهر بشكل خاص إذا كان تطبيق الطرف الثالث لا يقدم إجراءات حماية خاصة به، مما يؤدي إلى إنشاء المتسلل رمز زائف يقترن بأي بريد إلكتروني، ومن ثم التحقق من صلاحية الرمز عن طريق التسجيل بمفتاح Apple.
كما أكد الباحث على أن هذه الثغرة تتيح للمتسلل السيطرة على حساب المستخدم بشكل كامل، كما أنها تؤثر على المستخدم حتى مع إخفاء البريد الإلكتروني من الخدمات الأخرى.
يذكر أن Jain كان قد رصد الثغرة الأمنية في شهر أبريل الماضي، حيث قامت شركة ابل بمعالجة الثغرة بشكل سريع، لذا لا يوحد أن دليل على إختراق أي من حسابات المستخدمين حتى الآن.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ثغرة أمنية تتيح للمتسللين السطيرة على حساب المستخدم عند التسجيل باستخدام Apple لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.