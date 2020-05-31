علوم وتكنولوجيا

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم غد الإثنين

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غداً الإثنين، ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحياناً وشبورة خفيفة صباحاً، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة. 

وتوقعت الهيئة أن يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كما توقعت أن يسود البلاد ليلاً طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والاتربة على أقصى الغرب .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

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القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات

مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة

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