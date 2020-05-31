تكنولوجيا: تسريبات جديدة تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Vivo X50 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف Vivo النقاب عن سلسلة هواتف Vivo X50 في مؤتمر يعقد في الأول من يونيو، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم ومواصفات إصدار أخر من السلسلة ينطلق بعنوان Vivo X50 Pro Plus.

سلطت التسريبات السابقة الأضواء على مواصفات وتصميم كلاً من هاتفي Vivo X50، وVivo X50 Pro، ومن جديد تقدم أحدث التسريبات تفاصيل عن هاتف Vivo X50 Pro Plus الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865.

كانت شركة Vivo قد أكد في إعلان تشويقي سابق على دعم أحد إصدارات سلسلة هواتف Vivo X50 بمستشعر سامسونج الجديد GN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، واليوم تكشف التسريبات المصورة على أن مستشعر سامسونج الجديد يدعم إصدار الشركة المرتقب X50 Pro Plus.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف X50 Pro Plus رقاقة معالج Snapdragon 865، مع شاشة OLED بمعدل تحديث إطارات 120Hz، ودعم محتوى HDR10 بلس، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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بينما يأتي هاتف X50 Pro بمعدل تحديث 90Hz، مع HDR10 بلس، كما ينطلق هاتف X50 دون ميزة دعم HDR، وتضم الإصدارات الرئيسية مستشعر Sony IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر periscope telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير رقمي حتى 60 مرة، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين، كما يأتي مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر macro بدقة 8 ميجا بيكسل.

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