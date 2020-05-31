شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يغير لون شعار الطائر الأزرق إلى الأسود احتجاجا على مقتل فلويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقتل جورج فلويد عددًا من الاحتجاجات فى جميع أنحاء العالم بالشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعى، إذ يتم استخدام هاشتاجات #BLM أو Black Lives Matter على نطاق واسع عبر موقع تويتر للتعبير عن الغضب والتضامن مع القضية، لذا قرر تويتر دعم الحادث بتغيير سيرته الذاتية BIO إلى #BlackLivesMatter مع رموز تعبيرية لعدد من الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، ولم يكتف تويتر بهذا فقط بل قام بتغيير صورة حسابه بأخرى تستبدل الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود.

وفى وقت سابق، أظهر تويتر دعمه للحادث من خلال مشاركة صورة كتب عليها #BlackLivesMatter، و جاء فى التعليق: "العنصرية لا تلتزم بالتباعد الاجتماعى، ووسط الخوف المتزايد وعدم اليقين حول الوباء، لفت هذا الأسبوع الانتباه مرة أخرى إلى شيء ربما يكون أكثر انتشارًا وهو العنصرية والظلم الطويل الأمد الذى يواجهه أصحاب البشرة السمراء على نهج يومي."

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ويعد فلويد مواطن من هيوستن يبلغ من العمر 46 عامًا، والذى قتل على يد ضابط شرطة مينيابوليس كيلى تشوفين، بعد أن قام بتثبيته على الأرض ووضع ركبته على عنقه حتى لا يسمح له بالتنفس، وانتشر مقطع الفيديو بقوة، مما أثار الغضب والاحتجاجات العنيفة، كما حصل الحادث أيضًا على دعم مشاهير هوليوود ومستخدمى الإنترنت على حد سواء، وكان #BlackLivesMatter من بين الهاشتاجات الرئيسية على تويتر منذ أن تفشى الحادث.

وتشهد العديد من المدن الأميركية احتجاجات تحت شعارات "لا أستطيع التنفس" وهى العبارة التى رددها فلويد أثناء القبض عليه حيث كان يستنجد بالشرطى لرفع قدمه عن رقبته وذلك قبل أن يفارق الحياة.

ورفع المتظاهرون أيضا شعار "أرواح السود لها قيمة"، فيما اعتقلت السلطات أكثر من 1300 شخص من المتظاهرين، وقتل شخص واحد، فيما أصيب نحو 13 ضابط أمن.