شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب الاحتجاجات الأمريكية.. جوجل تؤجل إطلاق أندرويد 11 لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وبحسب موقع phonearena الهندى، فقد قررت جوجل تأجيل ذلك حتى وقت آخر غير محدد بعد، كونه وقتا غير مناسب للاحتفال، على حد تعبير الشركة، فيما تشهد حاليا عدة مدن أمريكية احتجاجات وأعمال شغب نتيجة وفاة مواطن أمريكي من ذوي البشرة السمراء على يد أحد عناصر الشرطة في حادثة يعتبرها البعض عنصرية.
وقد اعتادت جوجل دائما الكشف عن إصدارات أندرويد الجديدة التجريبية في مؤتمرها للمطورين Google I/O الذي تجريه عادة في شهر مايو، لكن بسبب تفشي فيروس كورونا كان قد تم إلغاء عقد المؤتمر على أرض الواقع، والآن حتى تأجل الإعلان الرسمي عن أندرويد 11.
وكان من المقرر أن يستمر حدث إطلاق نظام التشغيل Android 11 لمدة ساعة تقريباً، حيث كانت ستستعرض عملاق البحث خلال هذه الفترة المميزات الجديدة في نظام التشغيل، والمميزات الجديدة المقدمة من جوجل للمطورين.
كما أشار التقرير إلى أن جوجل كانت تخطط أيضا لنشر المحادثات الهامة التي تسلط الضوء على المميزات الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل، وواجهة النظام، إلى جانب المحادثات التي تقدم تغطية كاملة لجميع التساؤلات الخاصة بالمطورين حول تحديث Android 11، ومنصة جوجل بلاي.
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