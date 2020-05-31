شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا احتفل إيلون ماسك بعد نجاح إطلاق رواد فضاء ناسا على كبسولته (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX بعاطفة قوية، بعد أن أطلقت شركته بنجاح رواد ناسا إلى الفضاء للمرة الأولى أمس السبت، حيث قال ماسك في مؤتمر صحفي بعد الإطلاق في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا: "لقد تغلبت على العواطف حقًا في هذا اليوم، لذلك من الصعب التحدث بصراحة".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ماسك "لقد مر 18 عامًا على العمل لتحقيق هذا الهدف، لذا من الصعب تصديق حدوث ذلك".



اطلاق الصاروخ جاءت تعليقات ماسك بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخ فالكون 9 من SpaceX من مجمع الإطلاق 39A التاريخي بالمركز، والذي يحمل مركبة فضائية كرو دراجون مع رواد فضاء ناسا بوب بهنكن ودوج هيرلي. أصبحت SpaceX أول شركة خاصة تطلق رواد فضاء لناسا، من خلال إطلاق مركبة الفضاء كرو دراجون الجديدة بنجاح وعلى متنها رواد فضاء لأول مرة. وتعد الرحلة التجريبية المأهولة، المسماة Demo-2 ، هي أيضًا أول عملية إطلاق طاقم من الولايات المتحدة منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011. Advertisements

ايلون ماسك خلال الإطلاق كما تم اختيار كل من SpaceX و Boeing لبرنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، لتتمكن من الاستغناء عن اعتمادها على Soyuz الروسي ليطير رواد الفضاء بعد انتهاء العمل من خلال برنامج المكوك. وقال ماسك: "أعتقد أن هذا شيء مهم بشكل خاص في الولايات المتحدة ولكنه يناشد الجميع في مختلف أنحاء العالم الذين يمتلكون روح الاستكشاف"، مضيفا "هذا شيء أعتقد أنه ينبغي أن تكون الإنسانية متحمسة للفخر بحدوثه في هذا اليوم."

ايلون بعد الإطلاق

إذا سارت الأمور على ما يرام مع الرحلة التجريبية Demo-2 ، ستبدأ SpaceX قريبًا في إطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لناسا وكذلك وكالات الفضاء الأخرى والشركات الخاصة.

يمكن أن تبدأ أول مهمة تشغيلية للطاقم التى تسمى Crew-1 إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من 30 أغسطس، مع وجود ثلاثة من رواد فضاء ناسا، ورائد من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على متن المركبة.