تكنولوجيا: تقرير يؤكد على نمو في سوق الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 30% تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير IDC الأخير على نمو سوق الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 29.7 خلال الربع الأول من عام 2020، حيث حققت الأجهزة القابلة للإرتداء شحنات 72.6 مليون وحدة.

أوضح تقرير IDC أن شركة ابل حققت شحنات 21.2 مليون وحدة خلال الربع الأول من 2020، حيث حققت زيادة سنوية في الشحنات بنسبة 59.9%، كما سيطرت ابل على حصة سوقية بنسبة 29.3% من سوق الأجهزة القابلة للإرتداء.

كما إستطاعت شاومي أن تحقق شحنات 10.1 مليون وحدة، حيث سجلت الشركة نمو سنوي في شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 56.4%، كما سيطرت على حصة سوقية بنسبة 14.0%، بينما حققت سامسونج شحنات 8.6 مليون وحدة، مع نمو سنوي بنسبة 71.7%، وحصة سوقية 11.9%، كما تأتي شركة هواوي في المركز الرابع بشحنات 8.1 مليون وحدة، مع نمو سنوي 62.2%، وحصة سوقية 11.1%.

وفي سوق الساعات الذكية بشكل خاص حققت الشركات شحنات 16.9 مليون وحدة خلال الربع الأول من 2020، بإنخفاض سنوي بنسبة 7.1%، حيث حققت ابل شحنات 4.5 مليون وحدة، بإنخفاض سنوي 2.2%، إلا أنها سيطرت على سوق الساعات الذكية بحصة 26.8%.

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أيضاً سجلت هواوي شحنات 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية، أي بإرتفاع سنوي 118.5%، مع حصة سوقية 15.2%، بينما سجلت سامسونج شحنات 1.8 مليون وحدة من الساعات الذكية، بإنخفاض سنوي بنسبة 7.2%، وحصة سوقية 10.8%، كما حققت Huami شحنات مليون وحدة، بإرتفاع سنوي بنسبة 80.2%، وحصة سوقية 5.8%.

كما سجلت سوق السوارات الذكية نمو أيضاً خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 16.2%، حيث ساهمت الإصدارات الجديدة بشكل خاص في نمو سوق السوارات الذكية، ومنها سوارة Fitbit Charge 4، أيضاً سجلت سوق السماعات نمو بنسبة 68.3%، أي بنسبة 54.9% من إجمالي النمو الذي حققته الأجهزة القابلة للإرتداء في الربع الأول من 2020.

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