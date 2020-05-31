تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن هاتفي Galaxy M01 وM11 في 2 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج القادم في 2 من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتفي Galaxy M01 وGalaxy M11، حيث يعقد الحدث في السوق الهندي.

أكدت سامسونج على موعد إطلاق أحدث إصداراتها المتوسطة Galaxy M01 وGalaxy M11 خلال أيام في السوق الهندي، ولقد كشفت التسريبات عن مواصفات هاتف Galaxy M01 بشكل خاص قبل الإعلان الرسمي.

وينطلق هاتف Galaxy M01 بشاشة LCD بحجم 5.71 إنش، وجودة عرض HD بلس، أو بدقة 720 في 1560 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 439، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 32 جيجا بايت.

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أيضاً يضم هاتف Galaxy M01 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يتميز الهاتف بقياسات 146.3 في 70.86 في 9.8 مم، ويأتي هاتف Galaxy M01 بكاميرة خلفية مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4.

كما ينطلق الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، أيضاً يدعم تقنية البلوتوث 4.2، وWi-Fi b/g/n، ويضم مدخل 3.5 للسماعات، كما يدعم صوتيات Dobly Atmos، ويضم تقنية التعرف على الوجه، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي microSD.

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