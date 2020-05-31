شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب بعد إطلاق ناسا التاريخى: الولايات المتحدة ستكون أول دولة تزور المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الرئيس دونالد ترامب بأول إطلاق لرواد فضاء ناسا من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عقد من الزمن من خلال المهمة الناجحة لـSpaceX أمس، وفي موقع الإطلاق في فلوريدا، تعجب ترامب من قوة المركبة الصاروخية والخطر الذي يواجه ركابها عندما صعدوا إلى طبقة الستراتوسفير.



اطلاق الصاروخ

كما هنأ ترامب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، قائلا: "أتحدث معه طوال الوقت.. رجل عظيم.. إنه أحد أدمغتنا العظيمة، ونحب العقول العظيمة، قام إيلون بعمل رائع ''.



إطلاق ناسا التاريخى

فيما قال ترامب بعد الإطلاق الناجح أمس السبت: `"عندما تسمع هذا الصوت وتسمع كل صوت للأجهزة، يمكنك أن تتخيل مدى خطورته"، مضيفا: "نشعر بالاهتزاز ونحن بعيدون جدًا، ولكن عندما تشعر بالاهتزاز هنا، إنه أمر رائع حقًا.. موقع جميل.. مركبة جميلة أيضا".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة استعادت مكانتنا المرموقة كقائد عالمي، وتابع الرئيس: "لا يمكنك أن تكون رقم واحد على وجه الأرض إذا كنت رقم اثنين في الفضاء، ولن نكون رقم اثنين في أي مكان".

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الرئيس ترامب

وأشاد ترامب بالروح الأمريكية التي قادت رواد الفضاء إلى القمر و ساعدت أيضًا في رفع البلاد إلى مستويات أعلى من العدالة والفرص، قائلا: "لقد بدأ الآن عصر جديد من الطموح الأمريكي".



جمهور الاطلاق

كانت الشواطئ على طول سبيس كوست مزدحمة حيث تجمع الآلاف لمشاهدة الإطلاق، وازدحم المتفرجون بمواقع المشاهدة العامة عندما انطلق الصاروخ من A39K وهو موقع تاريخي في مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا.