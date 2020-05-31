تكنولوجيا: صور رسمية لهاتف OPPO RENO 4 PRO مع تفاصيل مواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن RENO 4 في حدث يعقد في 5 من يونيو، واليوم تقدم أحدث الصورة الإعلامية الرسمية نظرة واضحة على تصميم ومواصفات RENO 4 PRO قبل الإعلان الرسمي.

يظهر هاتف RENO 4 PRO في الصور الإعلامية الرسمية اليوم باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، كما يظهر تصميم الكاميرة الخلفية التي تتميز بإعدادات ثلاثية.

ينطلق هاتف RENO 4 PRO بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل كما يدعم ميزة التثبيت البصري OIS، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف ميزة التركيز التلقائي بالليزر.

من جانب أخر يأتي هاتف Reno 4 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل دون ميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الإصدار الرئيسي رقاقة معالج Snapdragon 765G بثماني من أنوية Kryo 475 بسرعة 2.4 GHz، مع كرت شاشة Adreno 620، وشريحة مودم X52 5G.

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ومن المقرر أن يتميز هاتف Reno 4 Pro بحجم 6.55 إنش في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، بينما يأتي هاتف Reno 4 بحجم 6.43 إنش في الشاشة، كما يضم ثقب الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي كلاً من هاتفي Reno 4 Pro وReno 4 بقدرة بطارية 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، مع واجهة ColorOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

أيضاً تقدم Oppo الهاتفين بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تقدم Oppo هاتف Reno 4 Pro بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هواتف Reno 4 خلال أيام.

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