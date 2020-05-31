شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. فريق NPE Team للتطوير بفيس بوك وأبرز تطبيقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن العديد من التطبيقات الجديدة، والتى كان يقف وراءها فريق التطوير NPE Team، وهو فريق تطوير خاص بفيس بوك، وهو يعني "تجربة منتج جديد"، من أجل مساعدة المستخدمين على تجربة التطبيقات الجديدة المختلفة.

يعد الفريق مسئول عن تطوير تطبيقات جديدة لأنظمة التشغيل أندرويد وiOS، بالإضافة إلى التركيز على خدمات المستهلكين، مما يجعله مشابه لمجموعة Microsoft Garage، حيث قالت فيس بوك في وقت سابق: "قررنا استخدام هذه العلامة التجارية المنفصلة للمساعدة في الحصول على التوقعات المناسبة من المستخدمين"، وقالت فيس بوك وقتها أنه سيتم إيقاف NPE إذا علمنا أنها ليست مفيدة للمستخدمين".

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وقد وعدت الشركة المستخدمين بأن يكون لهم الحق فى السيطرة على بياناتهم الشخصية، التي تحددها شروط الخدمة وسياسة البيانات على فيس بوك، بالإضافة إلى شروط فريق NPE التي لم يتم إصدارها بعد.

وقد أطلق فريق NPE العديد من التطبيقات بما في ذلك، Collab للفيديوهات لمنافسة TikTok‎، وتطبيق CatchUp لإجراء مكالمات صوتية جماعية تضم 8 أشخاص، كما طرح الفريق أداة جديدة بفيس بوك ماسنجر لحماية الأطفال والقصر، وغيرها من الأدوات.