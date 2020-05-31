شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. أليكسى ليونوف أول إنسان يسير فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثير من الناس أن رائد الفضاء الروسي أليكسي ليونوف كان أول إنسان يسبح في الفضاء، وذلك عندما عمل كمساعد للطيار في رحلة Voskhod 2، كما كان ليونوف أيضاً قائد رحلة "Soyuz 19" التي كانت جزءًا من مشروع أبولو سويوز التجريبي (15 يوليو - 21 يوليو عام 1975)، وكذلك قام بعدة بحوث علمية في مجال ارتياد الفضاء.

أليكسي ليونوف

ولد ليونوف في 30 مايو من العام 1934، في قرية ليستفيانكا في الاتحاد السوفيتي، ومر بعدة انتقالات بسبب إجبار جدة على الانتقال لدوره في الثورة الروسية عام 1905، وبسبب اعتقال والده، الذي انتهى بإطلاق سراحه وتعويضه، اعتمد ليونوف في تلك الفترة على الفن لإطعام عائلته، حيث كان يرسم الزهور على الأفران، ومن ثم بدأ يرسم على الكانفاس.

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نشأته وانضمامه للطيران

تقدم ألكسي بطلب التحاق إلى أكاديمية الفنون في ريغا، ولكنه قرر عدم الحضور بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية، والتحق بعدها بمدرسة طيران أوكرانية في مدينة كريمنشوك، وقام بأول رحلة طيران فردية في مايو عام 1955، وفي هذه الأثناء كان مستمرا في شغفه بالرسم بدراسة الفن بدوام جزئي في ريجا، والتحق بعدها بدورة متقدمة مدتها سنتان ليصبح طيارا مقاتلا في مدرسة تشوجويف للطيارين في سلاح الجو العالي في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، في أكتوبر 1957 تخرج ليونوف بمرتبة الشرف وتم تكليفه برتبة ملازم في فوج المظليين الحادي عشر بعد المائة، وهو جزء من فرقة الطيران الهندسية العاشرة التابعة للجيش الجوي 69 في كييف.

العمل ببرنامج الفضاء السوفييتي

كان ليونوف واحدا من الطيارين العشرين في سلاح الجو السوفياتي الذين تم اختيارهم ليكونوا جزءًا من مجموعة تدريب رواد الفضاء الأولى في عام 1960، كما كان عضوًا في الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، كان من المفترض أن تتم رحلته الأولى في الفضاء في مهمة Voskhod 1، ولكن تم إلغاء هذا الحدث، فكان الحدث التاريخي في رحلة Voskhod 2 بدلاً من ذلك، خرج ليونوف خارج المركبة الفضائية لمدة 12 دقيقة وتسع ثوان في 18 مارس 1965، وفي نهاية جولته انتفخت ملابسه الفضائية إلى الحد الذي لم يستطع معه العودة إلى الكوة، مما جعله يلجأ إلى فتح صمام للتخفيف من ضغط البدلة، وبالكاد استطاع أن يعود إلى المركبة، قضى أليكسي 18 شهرا في التدرب على هذه المهمة.