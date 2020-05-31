كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “تويتر” يتيح للمستخدمين جدولة نشر التغريدات وحفظها كمسودات

على الرغم من أن تويتر قد تطور بشكل كبير كمنصة وسائط اجتماعية، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الميزات التي يطلبها المستخدمون منذ فترة طويلة. إحدى الميزات المطلوبة بشكل شائع هي القدرة على جدولة التغريدات التي تم تنفيذها أخيرًا. حيث يدعم Twitter للويب الآن جدولة التغريدات وكذلك حفظ التغريدات كمسودات.



قام Twitter بتفعيل خاصية حفظ التغريدة كمسودة لتسهيل إدارة تغريداتك وردودك قبل أن تكون مستعدًا لإرسالها، حيث أعلنت الشركة أيضاً أن تطبيق الويب الخاص بها يدعم الآن جدولة التغريدات لوقت لاحق، أي أن تكتب تغريدة لكنك لا تريد نشرها بعد وهو شيء لم يكن متاحًا إلا من خلال الاعتماد على خدمات الطرف الثالث مثل TweetDeck وBuffer أو Twitter for Business في وقت سابق.

يمكنك الوصول إلى كلتا الميزتين عبر زر الإنشاء الأزرق في الشريط الجانبي الأيسر لإصدار سطح المكتب أو الزاوية اليمنى السفلية لعرض الجوال. ستلاحظ هناك أيقونة تقويم وساعة جديدة تسمح لك بجدولة التغريدات. انقر لتحديد متى تريد تشغيل تغريداتك؛ اختر التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية، ثم انقر فوق تأكيد وجدول. وعندما تضغط على زر الرجوع أثناء إنشاء تغريدة، سيسألك موقع الويب عما إذا كنت تريد حفظها أو تجاهلها. إذا اخترت الأولى، ستتمكن من الوصول إلى المسودة عبر زر “تغريدات جديدة” في الأعلى. ستجد خيار Unsent Tweets بالضغط عليه تقسم الصفحة إلى قسمين: الأول لمسودات التغريدات، والثانى للتغريدات المجدولة.

يقول Twitter أيضًا أنه في الوقت الحالي، لن تتزامن المسودات مع تطبيقات Android و iOS ، لذلك لا يزال هناك بعض العمل المتبقي حتى يتم صقل الميزة بالكامل.