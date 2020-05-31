بحضور ترامب.. الولايات المتحدة تُطلق «سبيس إكس» إلى الفضاء للمرة الأولى منذ فترة طويلة

نجح رائدا الفضاء الأمريكيان روبرت بنكن ودوج هورلي، اليوم السبت، في التحليق من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبيس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت إليها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تنفيذ مهمة تاريخية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الصاروخ "فالكون 9"، التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك، قد أقلع في الساعة 15:22 من دون أي مشكلات في الدقائق الأولى للعملية، بحسب ما أظهر النقل المباشر لوقائعها من جانب "ناسا".

وتعد هذه الرحلة هي حقبة جديدة من السفر التجاري إلى الفضاء، كما أنها تعتبر المرة الأولى التي تطلق فيها "ناسا" رواد فضاء من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

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وكان الجزء الأول من الصاروخ قد انفصل بعد دقيقتين من التحليق بسرعة ناهزت 4 آلاف كلم في الساعة، ليواصل الجزء الثاني منه حمل الكبسولة "كرو دراجون" في اتجاه المحطة الفضائية الدولية.

وبينما كانت الكبسولة تواصل تحليقها، قال رائد الفضاء دوج هورلي: "تهانينا بأول رحلة مأهولة لفالكون 9، كان الأمر رائعاً".

وقالت الشبكة الإخبارية إنه من المتوقع أن يصل هورلي وبنكن إلى المحطة الفضائية الدولية الأحد في الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش.

وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية الإطلاق على بعد بضعة كيلومترات، وسيلقي خطاباً في مركز كينيدي في الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي.