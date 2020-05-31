شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أداة جديدة تساعد على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن مسافة مترين هي المسافة التي يوصى بين شخصين في الأماكن العامة للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

وتأمل جوجل أن Sodar ستوفر طريقة أكثر دقة للمستخدمين للحفاظ على إرشادات التباعد، ويستخدم التطبيق الجديد المتاح على Chrome لنظام التشغيل Android، وتعد Sodar أداة وليست تطبيقًا، مما يعني أنه لا يمكن تنزيلها من متجر Google Play.

ويجب على مستخدمى Android بدلا من ذلك زيارة موقع Sodar المخصص في متصفح والضغط على زر التشغيل الأخضر لبدء تجربة الواقع المعزز.

Advertisements

كما يمكن لمستخدمي Android البدء في استخدام الأداة المجانية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على إصدار سطح المكتب من موقع Sodar.

ويقول الموقع: "امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك ليأخذك إلى موقع الجوال"، ولم تحدد أي إصدارات من برامج Android تدعم الأداة.

ولكن لن تحتوي بعض هواتف أندرويد على ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة مدمج في الكاميرا، وسيتعين عليها تنزيل واحد من متجر التطبيقات.

وتنافس جوجل بعض الشركات في الواقع المعزز منها شركة أبل المصنعة لأجهزة أيفون، والتي تعمل على زوج من نظارات الواقع المعز، يُشاع أنها ستصدر في العام المقبل، حيث إن "Apple Glass"، سيدعم شبكات 5G، وهىليست نظارة شمسية بل نظارة طبية عادية تعرض واجهة داخل العدسة.