الهاتف Oppo Reno 4 يظهر بدوره في صورة رسمية مسربة مع كاميرا أمامية مزدوجة

فاطمة أيت طالب - دبي - عرضنا لكم في وقت سابق من هذا اليوم بعض الصور الرسمية المسربة للهاتف Oppo Reno 4 Pro والتي إستعرضت لنا هذا الهاتف باللونين الأسود والأبيض. أما وقد قلنا ذلك، قد حصلنا الآن كذلك على صورة رسمية مسربة للهاتف Oppo Reno 4، وهي الصورة التي تكشف لنا عن مظهر الهاتف من الأمام والخلف، وتؤكد لنا حقيقة أن الهاتف سيضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المُزدوجة.

وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فقد تردد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة.

أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فقد تردد كذلك أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 5 يونيو، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.