تسريب جديد يؤكد وجود الهاتف +Vivo X50 Pro، ويكشف لنا عن مواصفاته الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسة هواتف Vivo X50 Series في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني يوم الإثنين المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد كنا نعتقد بأن شركة Vivo ستكتفي بالكشف عن الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro، ولكن حصلنا اليوم على تسريب جديد يُؤكد قدوم الهاتف +Vivo X50 Pro أيضًا.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف +Vivo X50 Pro سيكون الهاتف الأقوى ضمن هذه الهواتف الذكية الثلاثة، فهو سيأتي مع المعالج Snapdragon 865 الرائد، بدلاً من المعالج Snapdragon 765G الذي سيأتي به الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro.

أما بخصوص بقية مواصفات الهاتف +Vivo X50 Pro، فهي تشمل شاشة OLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تدعم المعيار HDR10 ومعدل التحديث 120Hz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256Gb، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 44W.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف +Vivo X50 Pro سيأتي مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 50 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة الثانية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية.

هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف +Vivo X50 Pro، ولكن من المرجح أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف يوم الإثنين المقبل، لذلك لا تنسو العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

There Are 3 Models Of Vivo X50 Series Vivo X50, Vivo X50 Pro & Vivo X50 Pro+

This Image Also Shows Leaked Price Of Vivo X50 Pro Which is Yuan 3998. pic.twitter.com/fsPPsvkKZB