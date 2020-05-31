LG ترفع وتيرة إنتاج شاشات LCD من أجل لوحيات iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة آبل طلبت من شركة LG إنتاج شاشات LCD بوتيرة أكبر من أجل لوحيات iPad. أفادت التقارير أن الطفرة في الطلب على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة أثناء جائحة COVID-19 في آسيا دفعت شركة آبل لرفع وتيرة الإنتاج.

في البداية، خفضت شركة آبل طلباتها لشركة LG وغيرها من الشركات الأخرى حيث توقعت الشركة إنخفاضًا كبيرًا في المبيعات. ومع ذلك، شركة LG مضطرة الآن للرد بسرعة على الطفرة التي حدثت على مستوى الطلب، لذلك فهي لم تتخلف عن المنافسين الآخرين مثل Sharp و BOE.