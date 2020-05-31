Oppo تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 لهواتفها الذكية خارج الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Oppo جاهزة لإطلاق تحديث 7 ColorOS والذي يستند على نظام Android 10 لهواتفها الذكية العالمية، والبداية ستكون من الهند. في السابق، إكتفت شركة Oppo بإصدار تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7 لهواتفها الذكية في الصين فقط، ولكن نظرًا إلى أن الشركة الصينية تقوم الآن بإصدار هذا التحديث لهواتفها الذكية في الهند، فهذا يعني بأن هذا التحديث سيصل إلى بقية أنحاء العالم في المستقبل المنظور.

تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7 سيصل للهواتف الذكية الرائدة والإقتصادية وجميع الهواتف الذكية الأخرى بينها، وستكون ضمن سلسلات Oppo Reno Series و Oppo Find Series و Oppo K Series و Oppo A Series.

في الواقع، تحديث Android 10 متاح الآن بالفعل لكل من Oppo Find و Oppo Find X Lamborghini و Oppo Reno 10x zoom و Oppo Reno 2 و Oppo Reno2 Z و Oppo Reno 2 F و Oppo Reno و Oppo F11 و Oppo F11 Pro و Oppo K3 و Oppo A9. وبالنسبة لكل من Oppo F9 و Oppo F9 Pro و Oppo F7 و Oppo A5 2020 و Oppo A9 2020، فجميعهم سيحصلون على التحديث في شهر يونيو. أما بخصوص شهر يوليو، فهو سيكون الشهر الذي سيصل فيه التحديث إلى كل من Oppo F15 و Oppo R15 Pro.