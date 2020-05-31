سلسلة هواتف Honor 30 Series تخرج أخيرًا من الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Honor 30 Series، والتي تتألف من Honor 30 و Honor 30 Pro و +Honor 30 Pro في وقت سابق من هذا العام. بعد مرور شهر واحد ونصف على إطلاق هذه التشكيلة في الصين، فقد قررت شركة Honor الآن جلب هذه التشكيلة إلى الأسواق العالمية، والبداية ستكون من روسيا.

حاليًا، يُذكر أن الهاتفين Honor 30 و +Honor 30 Pro هما الوحيدين اللذان سيكونا متاحين للشراء في روسيا، وليس هناك ذكر على الإطلاق للهاتف Honor 30 Pro.

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عمومًا، في حالة إذا كنتم مهتمين بهذه الهواتف الذكية الثلاثة وترغبون في معرفة المزيد حولها، فبإمكانكم الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro من هنا، في حين يمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل حول الهاتف +Honor 30 Pro من هنا.