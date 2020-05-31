الإعلان رسميًا عن الحاسوب Razer Blade 15 Studio Edition، ويستهدف منشئي المحتوى

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة Razer معروفة على أنها شركة رائدة في مجال صناعة الأجهزة والحواسيب الجذابة من حيث التصميم، إلا أن الشركة تقوم بين الحين والآخر بالكشف عن بعض الأجهزة البسطية من حيث التصميم لأولئك الذين يفضون عدم إثارة أنظار من حولهم. أحد هذه الأجهزة هو الحاسوب المحمول Razer Blade 15 Studio Edition، والذي قامت شركة Razer بترقيته اليوم.

تم إطلاق هذا الحاسوب المحمول في الأصل في العام 2019، ولكن يبدو أنه بعد مرور عام تقريبًا، قامت شركة Razer بتحديث الحاسوب بحيث يأتي الآن مع الجيل العاشر من معالجات Intel Core. إذا كنت تبحث عن حاسوب محمول قادر على خدمتك بكفاءة خلال السنوات القليلة القادمة، فقد يكون من المفيد بالنسبة لك التحقق من هذا الحاسوب المحمول الجديد من الشركة الأمريكية.

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بغض النظر عن المعالج، فقد قامت شركة Razer كذلك في الحاسوب Razer Blade 15 Studio Edition الجديد بإجراء تغييرات طفيفة على لوحة المفاتيح الخاصة به من خلال تغيير أحجام بعض الأزرار لتوفير المزيد من الراحة للمستخدمين، على الرغم من أننا لسنا متأكدين مما إذا كان هذا التخطيط الجديد للوحة المفاتيح مريحًا للجميع أم لا.

من ناحية أخرى، يضم هذا الحاسوب الجديد شاشة OLED بحجم 15.6 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 32GB، وذاكرة داخلية من نوع SSD بحجم 1 تيرابايات، فضلا عن معالج الرسوميات Nvidia GeForce RTX 5000. ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هناك خيارًا للحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى 64GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 4 تيرابايت من الذاكرة الداخلية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الحاسوب Razer Blade 15 Studio Edition سيُكلف 4299 دولار أمريكي، وهو متاح بالفعل للشراء إبتداءً من اليوم.